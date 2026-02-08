Dopo il successo di Cagliari, Sigfrido Ranucci sarà a Sassari il 20 aprileIl giornalista di Report ha incontrato gli attivisti del “Presidio Permanente Piazza della Indignazione”
Nonostante i quasi 2000 spettatori presenti nei due sold out del Conservatorio di Cagliari, ieri Sigfrido Ranucci, prima di iniziare il suo monologo-evento “Diario di un Trapezista”, ha trovato uno spazio per incontrare il “Presidio Permanente Piazza della Indignazione”, che si tiene ogni giorno in piazza Yenne a Cagliari per non dimenticare le vittime civili palestinesi nella Striscia di Gaza.
Animato dalla sua consueta disponibilità e gentilezza, il celebre conduttore di Report, di recente insignito assieme alla sua squadra del Premio intitolato ad Andrea Purgatori, è uscito dal Teatro per dialogare con gli attivisti nel piazzale del Conservatorio.
Viste le tantissime richieste di poter assistere alla pièce, che ha debuttato ieri nell’Isola, Sigfrido Ranucci tornerà in Sardegna per una data al Teatro Comunale di Sassari il 20 aprile con inizio alle ore 21 grazie all’organizzazione dell’Associazione “Il Leone e le Cornucopie” diretta da Fabio Alescio e Tiziana Biscu.
L.P.