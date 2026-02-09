Ha ricevuto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana e il riconoscimento del pubblico con diversi sold out nei principali teatri italiani. Ora “Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar” approda in Sardegna: il 9 giugno al Teatro Verdi di Sassari, il 10 giugno al Teatro Massimo di Cagliari. Due date organizzate da Mister Wolf in collaborazione con Roble Factory.

Prodotto dal Teatro Verdi di Montecatini, ideato e diretto dal Maestro Andrea Albertini, il concerto è interpretato dall'ensembe femminile Le Muse e dalla voce solista Angelica De Paoli. Lo spettacolo si distingue per l’elevato livello esecutivo e per la capacità di coniugare narrazione, ricerca musicale e rispetto filologico.

“Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar” continua il suo cammino, affermandosi come una proposta culturale di riferimento, capace di coinvolgere pubblici eterogenei e di celebrare, con sensibilità contemporanea, uno dei patrimoni musicali più amati al mondo.

