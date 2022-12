Un’altra tragedia per la cantante Tina Turner.

Il figlio Ronnie, come ha rivelato il sito internazionale Tmz, è morto nella sua casa di Los Angeles all'età di 62 anni. L'uomo sarebbe stato trovato privo di sensi dai vicini, che avrebbero tentato, senza successo, di rianimarlo.

Ancora sconosciute le cause del decesso ma era noto che avesse problemi di salute da anni, incluso il cancro. La cantante, che nel 2018 aveva già perso il primogenito Craig – morto suicida –, non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione.

Stando alle ricostruzioni delle forze dell'ordine, qualcuno avrebbe allertato il 911 giovedì mattina dicendo che Ronnie aveva difficoltà a respirare. A nulla sono serviti gli sforzi dei paramedici: l’uomo è morto poco dopo.

Su Instagram il post d’addio della moglie Afida: «Mio Dio, eri un vero angelo. Mio marito, il mio migliore amico. Ho fatto del mio meglio in questi 17 anni ma questa volta non sono stata in grado di salvarti. Ora sei con tuo fratello Craig e tuo padre».

Il figlio della cantante statunitense aveva recitato accanto alla madre nel film biografico del 1993 “What's Love Got To Do With It”. Turner ha raccontato poi la violenta relazione con l'ex marito Ike, padre di Ronnie, nella sua autobiografia “My Love Story” nel 2018.

