Con “Miniatures” di Mario Ganau, il podcast di Paolo Fresu dedicato a Miles Davis, Antonello Salis solo e “Lùmia” di Ilaria Porceddu ed Emanuele Contis si chiude oggi a Berchidda il prologo della 39ª edizione di Time in Jazz.

Il primo degli appuntamenti che andranno in scena negli spazi di Sa colte ‘e su oltiju, il giardino di Sa Casara, sede di Time in Jazz, è in programma a mezzogiorno e si intitola “Miniatures”. Nel percorso sonoro targato Insulae Lab, il centro di produzione musicale di Time in Jazz, il pianista, compositore e producer Mario Ganau si muove tra pianoforte acustico, elettronica e sound design, in equilibrio tra improvvisazione e scrittura, minimalismo, musica ambient ed estetiche elettroacustiche contemporanee.

Alle 19, lo spazio dedicato agli incontri vedrà invece protagonista il padrone di casa Paolo Fresu, ideatore e direttore artistico di Time in Jazz, che presenterà “Qualcosa di Miles”, il podcast di Rai Radio 3 dedicato a Miles Davis e scritto con Antonia Tessitore e Daria Corrias, che sarà presente all’appuntamento. Non una semplice biografia del grande trombettista americano, ma un racconto personale che intreccia la vicenda artistica di Davis con il percorso umano e musicale di Fresu, un omaggio particolarmente significativo nell’anno del centenario della nascita del musicista che più di ogni altro ha rivoluzionato il linguaggio del jazz del Novecento.

Alle 21 musica dal vivo: sul palco Antonello Salis, che dopo aver ricevuto il Premio alla Carriera si produrrà in una performance in solo, alternandosi al pianoforte e alla fisarmonica. Il compito di chiudere la serie di concerti della prima tranche di Time in Jazz spetterà alle 22.30 alla cantautrice e autrice Ilaria Porceddu e al sassofonista, compositore e producer Emanuele Contis, che accompagnati da Nicola Vacca alla batteria e alla chitarra presenteranno “Lùmia”, dall’omonimo album.

Infine, il dj set di Dj Cris, per salutare tutti e dare appuntamento al pubblico alla seconda parte del festival, in programma dall’8 al 16 agosto tra Berchidda e gli altri quindici centri del nord Sardegna.

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