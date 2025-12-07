“The night boots” vince il Gran Premio Sardinia film festival 2025Oltre al regista Pierre-Luc Granjon, premiato Paolo Gaudio per “Dagon”
Un'edizione targata Francia quella del Sardinia Film Festival, l'evento internazionale dedicato al cinema d'animazione organizzato come di consueto dal Cineclub Sassari sotto la direzione artistica di Carlo Dessì. “The night boots” del regista Pierre-Luc Granjon ha vinto il “Gran Premio Sardiniafilmfestival XX Edizione”.
L’opera dell’autore francese è il delicato racconto della nascita di un’amicizia, narrato attraverso la raffinata tecnica dello schermo di spilli, un’invenzione quasi centenaria, estremamente fragile e complessa da utilizzare.
La commissione tecnica ha decretato di conferire il Premio della critica a “Signal” di Emma Carrè e Mathilde Parquet; Premio miglior Corto scuole di cinema a “L’Avegle”, regia di Remy Xu della ECV Paris; Menzione speciale scuole di cinema a “La Bande a Bonnot” degli studenti della Ecole Georges Melies; Premio Green a “What now?”, regia degli studenti della Ecole Mo Pa; all’italiano “Dagon” di Paolo Gaudio va il Premio Visioni.
Miglior Cortometraggio Giuria Giovani, assegnato dagli studenti della 2a GC del Polo tecnico Devilla, va a "Scuritate" di Marta Anselmi, Miriam Ceribelli, Dario Lauritano e Anna Xiccanto del Centro Sperimentale di Cinematografia del Piemonte.