Giungono notizie confortanti sugli sviluppi relativi alla seconda stagione di “The Last Of Us”, lo show televisivo HBO ispirato all’omonimo videogioco per console PlayStation ambientato in uno scenario post apocalittico con atmosfere horror, dove l’unica regola è quella di sopravvivere a qualunque costo.

Nata dalla collaborazione tra Neil Druckmann - co-creatore del franchise - e Craig Mazin - showrunner consacrato al successo soprattutto grazie alla miniserie “Chernobyl”, vincitrice di ben tre Emmy Awards nel 2019 - la serie ha ottenuto fin dal suo debutto una calorosa attenzione di pubblico, composto sia dai players più affezionati che da una fetta di iniziati a questo intrigante universo.

Ciò anche merito degli attori protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey che hanno saputo innescare sul set una chimica davvero unica, restituendo le stesse forti emozioni provate anzitempo nella controparte elettronica.

Considerato l’ampio successo riscontrato, le notizie che accennano al rinnovo di una seconda stagione si susseguono ormai da lungo tempo. E, dopo l’annuncio ufficiale avvenuto lo scorso 23 gennaio, oggi possiamo nuovamente drizzare le antenne apprendendo la data d’inizio lavorazione. Nel corso di un evento speciale organizzato per conto di Variety, Craig Mazin ha infatti rivelato che il 12 febbraio del prossimo anno cominceranno le riprese sul set.

La produzione prenderà il via una settimana prima di quanto inizialmente ipotizzato, se teniamo in considerazione le recenti speculazioni giunte per conto della Director Guild Of Canada che avrebbero riferito lo slittamento delle riprese da inizio gennaio al 20 febbraio presso la città di Vancouver, con la fine dei lavori programmata per settembre.

I motivi che giustificherebbero questo ulteriore mese di ritardo vanno attribuiti, da quanto trapela, ai consistenti impegni lavorativi di Pedro Pascal e non - come verrebbe naturale pensare - al recente sciopero di attori e sceneggiatori che ha interessato il mondo del cinema Usa.

L’attore protagonista dello show, infatti, dovrà ultimare nel mese di gennaio le riprese de “Il Gladiatore 2” - seguito del famoso kolossal di Ridley Scott con protagonista Russel Crowe - e dedicarsi al ruolo di Reed Richards\Mr Fantastic dopo aver ricevuto la conferma del suo coinvolgimento nel tanto chiacchierato reboot Marvel de “I Fantastici 4”.

In attesa di trovare Pascal nuovamente alle prese col personaggio di Joel, possiamo già anticipare che la seconda stagione sarà divisa in due parti e che, molto probabilmente, sarà aperta ad ulteriori sviluppi anche dopo la sua conclusione.

Ad affermarlo è stato lo stesso Mazin, con parole inequivocabili: «La serie non si concluderà con la seconda stagione, a meno che gli spettatori non la guardino e venga cancellata».

E anche Druckmann ha voluto far trapelare qualche dettaglio intrigante su ciò che ci aspetterà nei nuovi episodi. Nel corso di un’intervista rilasciata ad Entertainment Weekly ha dichiarato: «Posso soltanto anticipare che almeno un elemento proveniente da un livello cancellato di “The Last of Us: Part II” farà parte dello show. Non posso dire altro perché le riprese non sono ancora partite e le cose potrebbero cambiare all'ultimo. Cerchiamo sempre di fare quello che sia meglio per i fini dello show».

Siamo pronti a scommettere che molti aspetti legati alla trama e all’ambientazione del gioco originale verranno dunque approfonditi all’interno dei nuovi episodi. Per questo non vediamo l’ora di scoprire come si intrecceranno le storie di Joel ed Ellie insieme ai nuovi carismatici personaggi, alle prese con situazioni sempre più pericolose di quelle già affrontate nel corso della prima serie.

Giovanni Scanu

