Dopo oltre 250 episodi e a 20 anni dalla prima messa in onda, Terence Hill dà l’addio a “Don Matteo”. La fortunata e longeva serie di Rai 1 saluta, dunque, il suo attore protagonista.

"Terence ci lascia" è la frase che sabato serpeggiava tra i membri della troupe, nella chiesa di Santa Eufemia a Spoleto, set dell’ultima scena filmata. "È vero, Terence ci lascia - il commento di Luca Bernabei, produttore della serie - ma vogliamo interpretare questa frase non in senso negativo ma anche e soprattutto in senso positivo. Vogliamo pensare all'eredità che Terence ci lascia in termini appunto di dedizione, fedeltà e soprattutto di amore per ‘Don Matteo’ e per tutti i telespettatori che in questi 20 anni ci hanno seguito”.

"Oggi dobbiamo essere all'altezza del mito che non ci lascia – prosegue ancora Bernabei – ma che come un padre ci guarda da lontano e ci osserva crescere. Consapevoli dell'eredità di Terence, abbiamo il dovere di impegnarci ancora di più e di portarla avanti con la massima dedizione e responsabilità. Lo dobbiamo ai milioni di italiani che guardano la serie e a Terence".

Per il celebre attore, 82 anni, la decisione di lasciare la serie è legata al desiderio di trascorrere più tempo con i suoi affetti e la moglie Lori. “Sente il bisogno di dedicarsi ad altro – aveva spiegato il figlio Jessi – e anche di trascorrere più tempo con mia mamma. Lascia Don Matteo come ha fatto con ‘Un passo dal cielo’. Il fatto è che queste serie lo impegnano per lunghi mesi sul set, ogni giorno. Papà non è più un ragazzino, anche se sembra infaticabile”.

Il passaggio di testimone è con Raoul Bova, che nella nuove stagione di Don Matteo – in onda su Rai 1 nel 2022 – vestirà i panni di un uomo che dopo un passato burrascoso e aver sfiorato la morte decide di indossare la tonaca, scelta che arriva proprio dopo l’incontro con il prete detective.

Nella serie, tra gli altri, anche Flavio Insinna, Francesco Scali, Maria Chiara Giannetta, Nathalie Guetta, Maurizio Lastrico, Pietro Pulcini.

Per Terence Hill grande commozione all’ultimo ciak, e il grande abbraccio di tutti i colleghi sul set.

