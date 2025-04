La voce soul dell'Arkansas incontra il blues made in Sardinia in un concerto carico di groove. Gli artisti Lakeetra Knowles, cantante americana e Francesco Piu, alla chitarra acustica, saranno i protagonisti del concerto “Soul Night”in programma presso l’Auditorium, giovedì 17 aprile dalle 21, a Sennori.

Una serata musicale organizzata dalla Proloco locale col patrocinio del Comune. O

riginaria di Little Rock, in Arkansas, Lakeetra Knowles esprime con la sua splendida voce un sound fresco e vario. Come donna del sud attribuisce il suo stile soulful alla sua educazione in chiesa, ma anche al teatro, dove è cresciuta. Attrice e cantante ha continuato a lavorare a Brodway, al cinema e in televisione per molti anni.

Francesco Piu vanta collaborazioni con noti artisti come Tommy Emmanuel, Eric Bibb, Jach Johnson, che hanno contribuito al consolidamento della sua carriera artistica che ad oggi lo vede calcare palcoscenici in tutta Europa, Canada e Stati Uniti con 9 album all’attivo.

Il programma della serata prevede alle 20 la degustazione Soul Food (cucina del sud degli Stati Uniti), a cura di Margot Coffee & Food, oltre alla distribuzione di buon vino della produzione Vinos Vignaioli Nord Ovest.

© Riproduzione riservata