Nove talenti sardi in gara, creazioni sartoriali da sogno e solidarietà: sono gli ingredienti della sfilata “Talenti in passerella Special Edition” in programma a Cagliari il 1 giugno alla Manifattura Tabacchi.

Una giuria valuterà i look, tre per candidato. A indossare i capi in gara invece saranno le pazienti oncologiche, per dare un messaggio di forza e speranza e sensibilizzare i presenti sul tema della malattia. L’intero ricavato dalla serata verrà devoluto a sostegno del progetto “Un Camper per la Prevenzione”, che mira all’acquisto di un ambulatorio mobile per effettuare mammografie ed ecografie in giro per l’Isola, raggiungendo anche chi non riesce ad andare in ospedale o da uno specialista. Il tutto per rendere più accessibili i test di screening, in modo facile e gratuito.

A firmare l’iniziativa i quattro Rotaract Club della Città Metropolitana: il Rotaract Club Cagliari, Golfo degli Angeli, Quartu Sant’Elena Margine Rosso e quello Cagliari Est, con la collaborazione delle associazioni Summer Mode e Abbracciamo un Sogno.

