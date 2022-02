Lamberto Sposini compie oggi settant’anni e, nonostante sia fuori dalle scene televisive da quando fu colpito da un ictus nel 2011, non è stato mai dimenticato.

A festeggiare l’importante traguardo la sua collega e grande amica Mara Venier: "Buon compleanno Lamberto mio, sono 70… Sono in treno e arrivo da te”.

Alla guida della Vita in diretta dal 2008 al 2011, c’era proprio Venier con lui in quel maledetto 29 aprile. Sposini ebbe un malore e fu trasportato al Policlinico Gemelli di Roma. Aveva avuto un’emorragia cerebrale, che gli provocò un esteso ematoma.

Restò ricoverato per tre mesi, quindi fu trasferito per la riabilitazione in Svizzera. Rientrando in Italia è stato costretto a ritirarsi a vita privata. Oggi vive a Milano con la figlia e l'ex compagna Sabina Donadio.

"Lamberto è lucidissimo, ma non parla – ha detto nel 2015 Donadio in un’intervista a Vanity Fair -. Tecnicamente si chiama afasia. Fortunatamente ha una mimica facciale notevole: con gli occhi esprime tutto”.

Sposini aveva lavorato per la carta stampata e al Tg1. Nel 1991 il passaggio a Canale 5, l’anno successivo era tra i giornalisti del neonato Tg5 insieme a Enrico Mentana e Clemente Mimun. Tantissime persone gli stanno ancora vicino: Mara Venier, Massimo Giletti, Barbara D’Urso, Simona Ventura, Carolyn Smith (Sposini è stato giudice di Ballando con le stelle dal 2007 al 2011) e ovviamente gli ex colleghi del Tg5 Enrico Mentana e Cesara Buonamici.

