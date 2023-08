Terza serata di musica oggi a Casa Saddi, nel centro storico di Pirri (CA), per Sottosuoni, la rassegna ideata dalla cooperativa Vox Day per Cagliari dal Vivo, il vasto programma di attività culturali e di spettacolo promosso dal Comune del capoluogo sardo.



Apertura alle 19.30 con Bob Forte & Skydog (Giandomenico Fioretto), rispettivamente voce e chitarra il primo, armonica il secondo: un duo attivo dal 2010, con la partecipazione a diversi festival, e che affonda le sue radici nel blues, ma non senza includere anche elementi di funk e jazz. Un set, il loro, che si annuncia dalle atmosfere sia calde e confidenziali, sia energiche e coinvolgenti.



Protagonista del secondo set, Patrick & The Crazy Slivers è un power trio dalle sonorità miste tra roots e neo-rockabilly che promette un live esplosivo e coinvolgente. A guidare questo nuovo progetto è Patrick Atzori, volto noto dell'ambiente Rock'n'Roll in Sardegna, affiancato da Gianluca Lo Piccolo al contrabbasso e da Carmine D'Alena, molisano d'origine e sardo d'adozione, alla batteria.

Rinviata invece a data da destinarsi, per un infortunio a uno dei componenti della band, la prevista esibizione di The Colvins.

È tutta all'insegna del rap, invece, la serata in programma domenica nella corte centrale del Lazzaretto di Sant'Elia, con ingresso a pagamento. Si comincia alle 21 con il duo nuorese Niño La D & Remsound, nickname dietro i quali si riconoscono Antonio Ermini e Antonio Cirella, che portano nei loro brani i temi del disagio e del senso di straniamento delle nuove generazioni, soprattutto nella realtà della Barbagia, considerata una tra le province col più alto tasso di spopolamento e disoccupazione giovanile.



Il testimone passa poi a Diego100k & Domunos, al secolo rispettivamente Diego Speziale e Roberto Palumbo, anche loro di casa nel capoluogo barbaricino, e per questo uniti ai loro conterranei nel dare voce, nei loro testi, al desiderio di rivalsa sociale e ai valori della loro terra. È di quest'anno il loro primo lavoro, un EP contenente cinque tracce intitolato "Demoni e Certezze", che li vede riuniti sotto il nome di 360° Clique.



Anche lui giovanissimo (classe 2000), viene invece da Cagliari il rapper Lorenzo Calderone, alias Sgribaz. Avvicinatosi al rap a sedici anni, si fa strada in brevissimo tempo nella scena isolana e non solo: nel 2020 vince il contest nazionale prodotto da DJ Khaled per Snipes in collaborazione con EsseMagazine, e nello stesso mese TRX Radio lo inserisce nella sezione Radar con il brano "Un'altra lingua" prodotto dal fratello Enomoney. La sua notorietà lo fa arrivare nel 2021 sulle pagine di Vice con un'intervista per la rubrica Noisey, e nello stesso anno pubblica il suo album di debutto "00 Adolescenza Mixtape", seguito da "Cosa Saremo" nel 2022, e da un Ep in collaborazione con il rapper proveniente da Sassari "Low-Red", iniziando così ad inserirsi nella scena emergente del movimento Nuova Sardegna, un collettivo che riunisce Rapper del nord dell' isola (Low-Red, Luchetto, Razer.Rah, Cage488 e Rico pmf, ILOVETHISBEAT e Prisoner) e di cui fa parte il suo collega di Cagliari, Praci. È del 2023 il singolo "Pretty girls Love Sardinia" realizzato con il collettivo Nuova Sardegna, Razer.Rah, Low-Red, Rico Pmf.



L'ultimo atto della serata è affidato al sound ruvido di Nitro, vicentino, classe 1993, noto anche con il nome di Nitro Wilson oppure Phil De Payne. Fa il suo esordio sulla scena hip hop nel 2012, a diciannove anni, quando partecipa a Spit, la trasmissione di MTV dedicata al freestyle, piazzandosi al secondo posto. Nello stesso anno entra a far parte della crew Machete e diventa uno dei rapper italiani più seguiti sui social network, e Fabri Fibra lo coinvolge come unico ospite nel suo EP "Casus Belli". Il suo primo album solista, "Danger", arriva nel 2013 (Machete Empire Records), ottenendo consenso di critica e pubblico che lo portano alla pubblicazione di "Machete Mixtape 3", che ottiene il disco d'oro nel 2014 e a cui segue un tour sold out, come quasi tutte le sue date degli anni a venire; tutti campioni di ascolti e visualizzazione su youtube i suoi altri album, "Suicidol" (2015) e "Suicidol – Post Mortem" (2016), usciti entrambi per la Sony music, che lo portano a condividere la scena dal vivo con Fabri Fibra, Rocco Hunt, Noyz Narcos, Madman e i membri della Machete crew. È del 2017 "Pleasantville" (disco di platino e Rotten disco d'oro) seguito nel 2018 da "No Comment", con la partecipazione di Salmo, MadMan, Dani Faiv e Lazza. Il suo ultimo lavoro, "Outsider" quinto album in studio, è uscito nell'aprile 2023 per Arista Records.

