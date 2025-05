Sarà una serata dedicata all’universo femminile, in cui il tema della violenza di genere sarà trattato attraverso la forza espressiva del teatro. Il Comune di Cabras, insieme al Centro Antiviolenza Donna Eleonora e all’associazione Prospettiva Donna, organizza per sabato 17 maggio lo spettacolo teatrale “I monologhi della vagina”, messo in scena dalla compagnia “Il Teatro delle Gocce”.

Tratto dall’opera scritta da Eve Ensler nel 1996, lo spettacolo porta in scena una serie di monologhi ispirati a oltre 200 interviste realizzate con donne di tutto il mondo. L’opera, che ha avuto un impatto globale, ha dato origine nel 1998 al movimento V-Day, una campagna mondiale per combattere ogni forma di violenza contro le donne, sensibilizzando su temi come stupro, incesto, mutilazione genitale, molestia sessuale, violenza domestica e promuovendo la consapevolezza e i diritti femminili.

«Questo spettacolo teatrale, ironico, irriverente ed estremamente attuale - afferma Francesca Marras, responsabile del Centro Antiviolenza Donna Eleonora di Oristano - ha lo scopo di accompagnarci verso la riflessione individuale e collettiva: conoscere e riconoscere i limiti dei luoghi comuni che ci sono dietro questi temi, permette di abbattere i muri del silenzio in cui si annidano e prendono forza le discriminazioni e la violenza contro le donne».

«È importante che le istituzioni promuovano momenti di sensibilizzazione come questo – sottolinea invece l’assessora alle Politiche Sociali Laura Celletti – Solo attraverso la cultura e il confronto si possono costruire comunità più consapevoli e inclusive, capaci di riconoscere la violenza contro le donne e agire per prevenirla. Il teatro, in questo, è un linguaggio potente che ci aiuta a guardare più da vicino i pregiudizi ancora troppo radicati».

Alla fine dello spettacolo il Centro Antiviolenza Donna Eleonora si rende disponibile ad aprire un dibattito con il pubblico presente. La serata è in programma alle 18:30 al centro polivalente di via Tharros a Cabras. L’ingresso è gratuito, su prenotazione, telefonando o scrivendo su Whatsapp al numero 3505858903.

© Riproduzione riservata