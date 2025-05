Poesia e impegno civile negli cintro che si terranno anche nelle scuole. L’ottava edizione di Bookolica, il festival organizzato dall’associazione Bottega NoMade per la direzione artistica di Fulvio Accogli, propone come anteprima il tour di Samer Abu Hawwash, poeta palestinese dalla voce intensa e necessaria che farà quattro tappe in Sardegna.

Si parte lunedì a Calangianus dove Hawwash incontrerà gli studenti dell’istituto “Ines Giagheddu”, a partire dalle 11.30. Alle 14.30 si prosegue al liceo Dettori di Tempio, per un laboratorio di traduzione poetica guidato dalla traduttrice Jolanda Guardi, mentre alle 18 si terrà un incontro pubblico con presentazione del libro “Dal fiume al mare”. Insieme all’autore, in dialogo con Jolanda Guardi, anche l’interprete Valentina Balata, con letture a cura di Fulvio Accogli.

Con lo stesso cast si replica martedì dalle 8.30 nella scuola “Grazia Deledda” di Tempio. Nel pomeriggio invece il tour si sposta a Sassari all’interno del Bardunfula fe’ in collaborazione con l’associazione Ponti non muri. Alle 17.30 nella Biblioteca Comunale di piazza Tola, interviene l’interprete Valentina Balata con letture affidate a Maria Antonietta Azzu.

Tappa conclusiva a Cagliari, venerdì 16 maggio, per un incontro aperto al pubblico in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università. Appuntamento alle 16 negli spazi di via San Giorgio 12, in Aula 11 del Campus Aresu.

