Lo sappiamo bene: il potenziale di un franchise come quello di “Star Wars” è praticamente inesauribile, e a dimostrarlo sono le numerose offerte che, a partire dai primi titoli per il grande schermo, hanno ampliato l’universo espandendosi alla narrativa, ai gadget, ai videogiochi e alle serie televisive.

Dopo gli esiti altalenanti dell’ultima trilogia cinematografica, la galassia lontana ha visto nascere vari spin-off, come la fortunata pellicola“Star Wars: Rogue One” o gli show “The Mandalorian”, “Star Wars: Obi Wan Kenobi”, “Star Wars: Ahsoka” e il più recente “Star Wars: The Acolyte”. Tra gli altri esempi, particolare eco ha avuto “Star Wars: Andor”, un successo incontrastato di pubblico e critica che, da pochi giorni, ha accolto l’uscita della seconda stagione con riscontri ancor più positivi rispetto al passato.

E mentre la Disney cavalca l’onda di quest’ultimo trionfo, numerosi sono i progetti attualmente in cantiere: lo scorso mese, durante la Star Wars Celebration svoltasi a Tokyo, il regista Shawn Levy ha fornito alcune anticipazioni sulla sua prossima pellicola targata LucasFilm, con protagonista Ryan Gosling. Il titolo ufficiale sarà “Star Wars: Starfighter”, e consisterà in un’avventura ambientata dopo gli eventi raccontati in “Star Wars: L'Ascesa di Skywalker”, con data d’uscita fissata al 28 maggio 2027.

Stando alle prime indiscrezioni rilasciate dall’insider Daniel RItchman, la trama ruoterà attorno a uno Jedi impegnato nell’addestramento di suo nipote, destinato a diventare un Padawan. Durante li viaggio che affronteranno insieme, i due dovranno vedersela con due antagonisti dal look e dalle caratteristiche ancora sconosciuti.

Ospite per l’occasione, Gosling ha affermato senza nascondere il proprio entusiasmo: «Questa storia è davvero qualcosa di speciale. Personaggi nuovi, ben scritti, e un cuore grande. È piena di avventura e credo che Shawn sia il regista ideale per raccontarla». E offrendo qualche dettaglio in più sulla collocazione temporale del film, Levy ha aggiunto: «È una nuova avventura. Si svolge in un periodo temporale del tutto inesplorato all'interno del canone di Star Wars».

Questo aspetto si riallaccia ad alcune passate dichiarazioni del regista, che aveva espresso il desiderio di esplorare l’immaginario di Star Wars svincolandosi dallo stile delle uscite precedenti: «Mi sono chiesto cosa potessi davvero aggiungere di nuovo all'universo di Star Wars. Non volevo realizzare qualcosa di ridondante o che esistesse solo per servire altri film. Volevo creare qualcosa di autentico, coerente nel tono e ricco dal punto di vista umano. Per me, Star Wars è soprattutto questo: la Forza, l'idea di una connessione con qualcosa di più grande, e il modo in cui questa connessione può renderci migliori. Un messaggio potente, combinato con l'epicità visiva che i fan si aspettano».

Per quanto riguarda invece i personaggi storici del franchise, il leggendario Mark Hamill - attore che abbiamo imparato a conoscere nei panni di Luke Skywalker - ha affermato di sentirsi ormai pronto a lasciare il ruolo a un nuovo interprete. Secondo la star, il nome ideale per un recast sarebbe quello di Sebastian Stan, il Winter Soldier conosciuto nei cinecomic Marvel e recentemente tornato in “Thunderbolts*”.

Dopo un colloquio privato tra i due, Stan avrebbe reputato l’offerta interessante, ma si sarebbe detto disposto a subentrare solo dopo un ritiro ufficiale da parte di Hamill, come emerge da queste affermazioni: «Sai quante conversazioni abbiamo avuto io e lui su questo argomento? C'è stato un momento in cui gli ho detto: sono sicuro che hai visto la foto di te come Luke Skywalker».

E a seguire, Stan ha commentato: «Io e Mark ne abbiamo parlato. Non c'è nulla di ufficiale, ma credo che Mark Hamill abbia detto: è un attore fantastico, lasciamoglielo fare». Per ciò che riguarda infine il momento giusto per subentrare nel ruolo, ha aggiunto: «Mark sta ancora interpretando quel ruolo. Non voglio togliergli il lavoro e lui sta ancora lavorando, non riuscirei a battere l'originale».

