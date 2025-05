È in radio “Dentro un abbraccio” il nuovo singolo inedito di Dèlè, un brano toccante scritto con Ivan Tinari, disponibile in digitale. Il brano di Dèlè, nome d’arte di Enrico Leonello, cantante originario di Capoterra, esprime profondi sentimenti di amore, fragilità e desiderio di protezione da parte di chi si sente solo senza la persona amata e fatica ad accettare questa solitudine. Nonostante i dubbi e la paura di soffrire, il desiderio di volare via e di trovare conforto nell’abbraccio è forte. Abbraccio visto come rifugio sicuro, luogo dove proteggere chi si ama e creare un legame indissolubile.

L'idea di custodire e proteggere l'altro sottolinea l'importanza dell'amore e della connessione. Il ritmo ripetitivo e l'invito a "stringere di più" enfatizzano l'intensità e la necessità di questo legame emotivo. Il video che accompagna la canzone, realizzato a Francavilla al Mare dal regista Leonardo Del Vecchio, riporta il forte legame tra Dèlè e il mare stesso - già presente in altri suoi video - e racconta l’abbraccio attraverso le immagini. Dèlè, cantautore e musicista classe 1986, negli ultimi anni ha pubblicato più di 50 brani tra inediti e cover. Nel 2022 ha ricevuto il “Premio Internazionale Bontà” a Milano. Nel 2023 si è classificato al secondo posto nella categoria emergenti al “Premio Mia Martini”. Nel 2024 è su Rai Radio 2 nel programma “Sogni di gloria” per essersi fatto notare durante lo show time di Fiorello “Viva il Videobox”: nello stesso anno ha pubblicato “Voragine”, un brano autobiografico che parla della perdita della madre. Lo scorso anno, inoltre, ha lanciato “3Desideri” un brano Indie che racconta di un amore grande, e parla dei luoghi dove è cresciuto e con cui mantiene un forte legame come Roma e la spiaggia di Ostia. Insieme a Mario Forte è protagonista de “La Bachata - Napoli Version”, brano che ha superato un milione settecentomila visualizzazioni nelle varie piattaforme e che ha fatto ballare tutta l’Italia e non solo, poi pubblica “Occhi blu” , un brano intenso e sincero per raccontare una storia vera.

Qui il video: https://youtu.be/93xjNi_IZkM

