Cosa ci aspetta oggi, 9 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Dubitate eccessivamente degli altri e controllate fino allo sfinimento. Date loro più fiducia...

Toro – L’intesa sentimentale con il partner scricchiola? Provate a confrontarvi su qualche tema importante.

Gemelli – Il successo ottenuto sul lavoro vi rinfranca e vi fa brillare. Godetevelo, ma non appoggiatevi sugli allori!

Cancro – Cercate la tranquillità e l’ascolto nei famigliari, perché alla fine nessuno vi conosce come chi più tiene a voi!

Leone – Evitare quel vicino fastidioso e pieno di lamentele potrebbe evitarvi molte rogne oggi...

Vergine – Se qualcosa non va come volete vi sentite sopraffatti, ma basta un respiro profondo per tranquillizzarsi.

Bilancia – Siete single da molto tempo ma non sapete come fare nuovi incontri? Provate a iscrivervi in palestra!

Scorpione – Rientrate nella categoria per cui la competitività non è un optional. Imparate però anche a perdere.

Sagittario – Tenere sotto controllo la ragione e il cuore non è un’impresa facile, anche per i più razionali come voi...

Capricorno – Il detto “chi troppo vuole nulla stringe” oggi vi calza a pennello. Provate a stilare una lista di priorità!

Acquario – C’è ancora qualcosa che non avete provato? La domanda è martellante, ma la risposta non tarderà...

Pesci – Sapete tutto dei vostri amici, anche quelli recenti, ma a quanti di loro avete confidato i vostri segreti?

