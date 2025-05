Parte L’Isola dei Famosi ma Ibiza Altea non ci sarà. Ieri sera, nel corso della prima diretta, arriva a sorpresa la dichiarazione dell’inviato in Honduras Pierpaolo Pretelli: «A L’Isola avremmo tanto voluto avere Ibiza Altea ma non è successo. Siamo sicuri che con la sua forza, simpatia e bellezza arriverà molto lontano».

La modella italo americana, nuorese per parte di padre, Angelo, ex deputato ed ex giornalista de L'Unione Sarda, avrebbe dovuto partecipare all’edizione numero 19 del survival reality condotto da Veronica Gentili. «Doveva essere nostra concorrente – spiega la giornalista e conduttrice - ma purtroppo non potrà esserlo per una serie di ragioni. Quindi noi le facciamo un grande in bocca al lupo per tutto».

Non è chiaro il perché del forfait ma sappiamo che la modella, nata ad Atlanta, in Georgia, nel 1999, stava registrando un altro reality, Too Hot Too Handle, su Netflix, e forse è successo qualcosa nel corso della produzione. Altea oggi vive a Milano con il figlio di 5 anni Angel Gabriel, nato dalla relazione con Davide Pilotto, scomparso nel 2020 in un incidente stradale.

Ieri intanto la puntata è finita nel cuore della notte: in studio Simona Ventura, che promette «niente sconti a nessuno». I naufraghi sono stati divisi in under 40 e senatori: fanno parte di quest'ultimo gruppo la vincitrice del primo "Grande Fratello" Cristina Plevani e la showgirl Antonella Mosetti, poi il giornalista e politico Mario Adinolfi, l'attore Mirko Frezza e la conduttrice Patrizia Rossetti. Ancora l’ex letterina Alessia Fabiani, il comico Omar Fantini, l'attrice Loredana Cannata e il cantautore Paolo Vallesi.

Quindi, la squadra dei giovani: la tennista Camila Giorgi, l'influencer Samuele Bragelli, il ballerino Nunzio Stancampiano e l'attivista Chiara Balistreri, la modella e attivista Carly Tommasini, il cantante neomelodico Angelo Famao, il modello e attore brasiliano Leonardo Brum, Teresanna Pugliese, già protagonista di "Uomini e donne", e Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi.

Per la prima puntata manca anche il politico e giornalista Dino Giarrusso per infortunio ma dovrebbe raggiungere gli altri naufraghi nei prossimi giorni.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata