Cosa ci aspetta oggi, 10 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Tenere per voi qualche commento non richiesto vi eviterà discussioni avvelenate. Provare per credere...

Toro: Vi sembra di non avere concluso nulla. è meglio fare una lista di tutto ciò che avete portato a termine.

Gemelli: Tutto torna, anche chi non sembrava dare questa impressione: preparatevi a un messaggio dell’ex...

Cancro: Prima di prenotare weekend estivi al mare e nelle città d’arte, fate un punto sul vostro budget...

Leone: Entrare in un nuovo gruppo di amici potrebbe essere un punto di partenza per nuovi incontri.

Vergine: Tradire il vostro estro razionale e logico non è da voi. Colpa della primavera o delle frecce di Cupido?

Bilancia: Prendete questi giorni di primavera per ricaricarvi e stare all’aria aperta, magari in riva al lago o in montagna.

Scorpione: Sapete sempre da che parte stare quando due amici sono in disaccordo, ma questa volta sarà più difficile...

Sagittario: Niente può scalfire la sicurezza in voi stessi, tranne quando vi pungolano sul lavoro. Siate meno permalosi.

Capricorno: Nonostante gli alti e bassi dell’ultimo periodo, tenete botta e vi concentrate sulle cose belle. Bravi!

Acquario: Dare un’ultima possibilità al partner che ha tradito la vostra fiducia? Non cedete alla paura della solitudine.

Pesci: Tutti intorno a voi hanno prenotato vacanze da sogno, ma voi volete solo riposarvi in una meta tranquilla...

