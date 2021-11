Ivana Trump parla per la prima volta pubblicamente dopo la notizia della morte del suo quarto marito, il modello e personaggio televisivo Rossano Rubicondi, ucciso a 49 anni da un melanoma cutaneo.

“Sono devastata”, ha dichiarato al magazine People.

I due, 23 anni di differenza, si erano sposati nel 2008, dopo una relazione durata sei anni, nel resort di Mar-A-Lago a Palm Beach di proprietà del secondo marito di Ivana ed ex presidente degli Usa Donald Trump.

Si lasciarono dopo meno di un anno ma non si allontanarono mai definitivamente. Tre anni fa avevano ballato insieme in tv in Italia e anche nel periodo della malattia di Rubicondi lei gli era stata molto vicino.

Lo ha raccontato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000: “Ci tengo molto a sottolineare come si è comportata bene Ivana Trump nei confronti di Rossano. Nell’ultimo anno ha rinunciato a qualsiasi tipo di vacanza, a Palm Springs o a Saint Tropez, dove ha casa, per stare vicino a Rossano. Pare che lui sia andato da lei, anche se aveva un appartamentino sulla 58esima. E lei ha pagato tutte le spese sanitarie”.

(Unioneonline/D)

