È morto Rossano Rubicondi, quarto marito di Ivana Trump e volto noto della tv. Nato a Roma nel 1972, si era trasferito da giovanissimo a Londra dove lavorava come modello. Negli anni era diventato un personaggio noto soprattutto per le sue nozze, avvenute nel 2008, con la miliardaria americana e per la partecipazione all’Isola dei Famosi, reality condotto da Simona Ventura, dal quale è stato eliminato all’ottava puntata. Ha poi condotto la trasmissione “Cupido” per tornare a legare la sua carriera altre volte sempre all’Isola dei Famosi.

La notizia della sua morte, avvenuta a causa di un melanoma cutaneo, è stata data nella serata di ieri da Simona Ventura: "Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio Rip", ha scritto la presentatrice sui social.

(Unioneonline/s.s.)

