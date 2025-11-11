Sold out al Verdi di Sassari per lo spettacolo di e con Marco TravaglioIl giornalista presenta "I migliori danni della nostra vita"
Tutto esaurito per lo spettacolo di e con Marco Travaglio che andrà in scena al Teatro Verdi di Sassari il 19 novembre. L'appuntamento con "I migliori danni della nostra vita" è organizzato da Roble Factory in collaborazione con Mister Wolf.
Condirettore del giornale Fatto Quotidiano, ma anche esperto monologhista nei teatri italiani, Marco Travaglio racconta, nel consueto stile satirico, gli ultimi anni di storia italiana tra politica, finanza e informazione, senza dimenticare guerre e politica internazionale.