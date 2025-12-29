Cosa dicono le stelle per il 29 dicembreLa giornata segno per segno
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ariete: Queste sono le giornate per ricaricarsi: tra un brindisi e l’altro, capirete che il 2026 vorrà più audacia.
Toro: Relax e comfort vi salveranno da un’agenda troppo fitta. Non serve strafare: la calma sarà il vostro lusso.
Gemelli: Troppe chat, troppi pensieri. Perché non fate una selezione delle compagnie? La scelta vi premierà.
Cancro: Il calore degli affetti vi nutre nel profondo. Oggi un dolce ricordo vi guiderà verso un nuovo inizio.
Leone: Mettetevi pure in mostra, ma con cuore. Alla fine di quest’anno, la generosità sarà la vostra forza segreta.
Vergine: Lasciate andare la vostra mania di controllo. L’imprevisto vi porterà una bella sorpresa tra le feste...
Bilancia: Tra abbuffate e calici di vino trovate un inaspettato equilibrio. Una decisione calibrata chiarirà molte cose.
Scorpione: Un desiderio tenuto nascosto oggi si farà sempre più spazio. Siate pronti a lasciarvi stupire!
Sagittario: Valigie o no, la mente viaggia ugualmente. L’anno nuovo vi chiama con nuove promesse.
Capricorno: È arrivato il tempo dei bilanci e delle ambizioni. Un piccolo gesto sincero varrà più di mille piani.
Acquario: Sogni insoliti e intuizioni davvero brillanti: se il futuro bussa, voi rispondete con il sorriso.
Pesci: Tra lucine e malinconie, trovate una bella poesia. L’anno si chiude con una piacevole ispirazione.