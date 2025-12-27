Una realtà piccola ma grintosa, che in poco tempo si è fatta riconoscere con le sue consolle posizionate sopra lavatrici e le selezioni musicali tra l'esplosivo e il surreale: è il collettivo Bucato Fresco, che a due anni dalla prima serata (e con tanti altri "lavaggi" nel mezzo) festeggia questa domenica pomeriggio a Iglesias con un micro-festival, tra musica dal vivo, dj-set, live painting, workshop ed expo. L'appuntamento è dalle 16, all'Osteria Futura di via san Leonardo 4.

Bucato Fresco vede la luce negli ultimi giorni di dicembre 2023, proponendo fin da subito un immaginario fatto di lavatrici, detersivi e panni stesi, conquistando nel giro di qualche mese il pubblico giovanile del sud dell'Isola, anche grazie a dj-set tra nostalgico, trash ed elettronica picchiante. Ma i ragazzi del collettivo non propongono solo vita notturna e balli scatenati, avanzando spesso proposte culturali nel loro festival estivo e in collaborazioni con altre realtà.

Il mini-festival di domani ne è un esempio: non sarà infatti solo la musica a dominare tra i concerti, con ospiti l'agguerrita Shardàna, il cantautorale Camala e le barre confessionali di Pyro Omar, e le selezioni musicali, a opera di Signor Basilio in apertura e del collettivo stesso in chiusura, ma ci sarà anche un importante spazio riservato alle arti visive e manuali. Mentre la stylist Tamara Floris condurrà un laboratorio per creare braccialetti di macramé, il designer Manuel Cau guiderà alcuni volontari tra i presenti alla realizzazione di un'opera collettiva, in un coinvolgente live painting aperto. Sarà presente anche Heart Studio da Santadi, esponendo il progetto Maenàs, e ovviamente non potrà mancare anche il seguitissimo swap party, in un'iniziativa di scambio reciproco per dare seconda vita ai capi usati.

