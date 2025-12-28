Brigitte Bardot era madre, nonna e bisnonna. Ma l'unico figlio è rimasto sempre nell'ombra, lontano dai riflettori. Nato dal matrimonio con Jacques Charrier, attore e produttore che sposò nel 1959, quando sua madre era all'apice della fama, Nicolas-Jacques Charrier oggi ha 65 anni, dopo essere cresciuto con il padre lontano dagli occhi del pubblico per tutta la vita. Ma per B.B. la maternità non è mai stata una scelta.

«Ho avuto un figlio, ma non si può dire che questo bambino, poverino, sia arrivato al momento giusto e mi abbia dato ciò che mi mancava», confidò l'attrice a Le Parisien nel 2021. Nella sua autobiografia, 'Initiales BB', si è spinta anche oltre: «Avrei preferito dare alla luce un cucciolo», arrivando persino a paragonare la sua gravidanza a «un tumore, che si era nutrito di me, che avevo portato nella mia carne gonfia, aspettando solo il momento benedetto in cui finalmente me ne sarei liberata».

Separati nel 1962, Bardot e Charrier si contesero la custodia del figlio. Il tribunale si pronunciò a favore del padre. Nicolas crebbe così lontano dallo sfarzo e dal glamour, nell'anonimato, sotto la tutela di Charrier. Il 27 settembre 1984 sposò la modella norvegese Anne-Line Bjerkan a Béhoust, Yvelines. La famiglia si stabilì in Norvegia, dove Nicolas Charrier vive ancora oggi. Dal matrimonio nacquero due figlie: Anna e Théa, che resero Brigitte Bardot nonna e poi bisnonna. Aveva infatti tre pronipoti che parlano solo norvegese, aumentando le difficoltà nel comunicare con lei. Col tempo però il rapporto di Nicolas con la madre si è ammorbidito.

«Ci sentiamo regolarmente. Vivendo in Norvegia, viene a trovarmi una volta all'anno a La Madrague, da solo o con la sua famiglia, sua moglie, le mie nipoti», confidò Brigitte Bardot nel 2018. Ma questo legame rimase fragile. «Ho promesso a Nicolas che non avrei mai parlato di lui nelle mie interviste», dichiarò a Paris Match nel giugno 2024, rispettando così l'intimità del figlio.

