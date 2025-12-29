Dodici anni, una voce che arriva fino al cuore e la partecipazione a Casa Sanremo live box, Veronica Satta è la giovanissima cantante di Perfugas che ha conquistato il primo posto della seconda edizione del “Porto Torres Music Contest 2025”, la rassegna di musica che domenica sera, nella piazza Umberto I, ha acceso il numeroso pubblico presente.

Dietro di lei, altri due artisti di talento, Valentina Capasso, allieva della scuola civica di musica di Porto Torres e la band rock di Oristano “Thör’s Sønnër” composta da giovanissimi di età tra i 15 e i 16 anni, cantanti che si sono messi alla prova con un brano inedito e una cover, incantando il pubblico per la tecnica, le capacità vocali e l’originalità.

E il voto favorevole è arrivato. Una esibizione che ha convinto una giuria qualificata, presieduta da Gigi Camedda dei Tazenda, con la partecipazione di Beppe Dettori, Stefano Manca di Pino e Gli Anticorpi, Giovanna Manca ed Emanuele Fancellu.

Dieci gli artisti in gara provenienti da tutta la Sardegna, che hanno presentato brani originali e canzoni note al grande pubblico, una varietà di stili e creatività che hanno messo in difficoltà i giurati.

In palio premi in denaro per i primi tre sul podio: 1.500 euro per il primo classificato, 1.000 euro per il secondo e 500 euro per il terzo,con riconoscimenti e menzioni per altri artisti in gara: mancheranno riconoscimenti e menzioni anche per gli altri artisti in gara: Marco Merella aka "95(novantacinque)", Veronica Soro, Francesca Piga e Chiara Merella, Francesco Pitzanti aka "Pesco", Kimberly Lazzari, Davide Salis aka "Savi", Luca Serra aka "La Serra".

Una serata che ha celebrato il talento, una lunga maratona presentata sul palco da Pier Luigi Fiori che, nel finale, ha lasciato la scena ai Gemelli Diversi e al Dj set che hanno fatto ballare l’intera piazza.

L’evento è stato organizzato da Sardinia Happy Events con il supporto della Regione e il patrocinio del Comune di Porto Torres.

