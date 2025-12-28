Ariete – Un insieme di desideri sopiti si riaccende in vista del nuovo anno: forse è arrivato il momento di realizzarli.

Toro – Vi portate nella pancia le scorpacciate natalizie, ma nel cuore vi sentite leggeri come la neve che cade...

Gemelli – In questi pochi giorni avete avuto modo di conoscere meglio un parente: forse non è poi così male, no?

Cancro – Rimuginare sui sentimenti non vi aiuta: fate pace con il passato e sfruttate le ferie al massimo che potete.

Leone – Non ogni Natale va secondo lo schema, e questo forse vi ha proprio spaesati. Siete pronti per nuovi inizi.

Vergine – Rintanarvi in cucina durante i festeggiamenti non è da voi, che cosa vi è preso? Domandatevelo.

Bilancia – Un dilemma interiore vi abita dopo quella litigata. Parlarne con qualcuno di esterno aiuterà voi e gli altri.

Scorpione – Vi sentite in armonia con il mondo: fate tesoro di questo senso di pace e cercate di capire dove ha origine.

Sagittario – Qualcuno sta aspettando la vostra telefonata. Bando alla pigrizia, non potete rimandare ancora!

Capricorno – Siete convinti che le cose non possano andare meglio, ma un evento inaspettato è alle porte...

Acquario – Il freddo vi sveglia, la cucina vi attrae. È il momento perfetto per preparare dei biscotti da condividere.

Pesci – In questo periodo dell’anno le vostre fantasie migliori si accendono: sfruttatele per essere creativi.

