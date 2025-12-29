Il tenore bresciano è arrivato terzo e ha avuto il Premio speciale del Ministero della Cultura bulgaro a “Operalia 2025”, il concorso lirico fondato e diretto da Plácido Domingo, riportando un italiano su quel podio prestigioso dopo quasi dieci anni.

Dave Monaco oggi è considerato una delle stelle più brillanti nel panorama dell’Opera lirica. «Ho scelto un programma che, partendo dalle suggestioni classiche dell’Orfeo di Gluck arriva a due arie emblematiche di Donizetti, "Una furtiva lagrima" e "Ah mes amis", senza tralasciare Mozart e il mio caro Rossini. Ho voglia di farmi conoscere al meglio dai sassaresi e di trasmettere emozioni liriche per augurare a tutti un anno nuovo con la musica sempre al nostro fianco».

Ad accompagnarlo al pianoforte il maestro sassarese Marco Schirru, profondo conoscitore del repertorio lirico. L’obiettivo di Ars Aurelia è quello di rafforzare il radicamento locale e promuovere le migliori espressioni artistiche del territorio, coniugandole a contesti e personalità di respiro internazionale di altissimo profilo.

L’evento è organizzato da Ars Aurelia come gran finale della rassegna “Voci di Natale” diretta artisticamente da Irene Dore.

