Musica, divertimento, incanto: festa per tutti. Castelsardo è pronta a offrire ancora per la 23^ volta un Capodanno pirotecnico e non solo per i tradizionali fuochi d'artificio che dalla rocca dei Doria illumineranno e coloreranno la notte di San Silvestro. L'accoppiata Anna (Pepe) e J-Ax mette insieme tre decenni di musica. L'imponente servizio di security e safety consentirà di godersi l'ultima notte del 2025 e salutare il 2026. Tra la Piazza Nuova dove è stato allestito il palco e l'area di via Roma con il megaschermo sarà possibile accogliere 10mila persone. Gli artisti- Alle 21 un dj set scalderà la piazza. Alle 22 arriva la regina di Spotify, la rapper spezzina Anna (Pepe) che a soli 22 anni ha polverizzato i record: oltre 15 primi posti nella classifica singoli Fimi, oltre 4 milioni di copie certificate in Italia, 43 dischi di platino e 9 dischi d'oro, il Vera Baddie Tour che ha registrato il tutto esaurito in 10 palasport, tra cui Roma, Milano, Firenze. La mezzanotte sarà scandita col conto alla rovescia sul palco e poi via allo spettacolo dei fuochi d'artificio dalla rocca dei Doria. Spetterà a J-Ax inaugurare a ritmo (e che ritmo) di musica il 2026. Pioniere dell'hip hop italiano con gli Articolo 31, l'artista milanese è sulla scena dal 1990 e la sua longevità è dimostrata dai tanti album, l'ultimo è del 2024, “Protoromanza” di nuovo come Articolo 31, e dalla “convocazione” al Festival di Sanremo. Le collaborazioni con Neffa e con tanti altri artisti dimostrano la grande apertura mentale e musicale di J-Ax. La serata sarà condotta da Matteo Bruni. Servizio navetta. Dalle ore 20 del 31 dicembre 2025 alle 03.30 del 1° gennaio 2026 funzionerà un servizio con tre navette che partirà dai parcheggi satellite di Lu Bagnu. I parcheggi per le auto oltre che a Lu Bagnu sono disponibili pure nel Porto Turistico, in via Sedini fronte campo sportivo e in zona Li Russi. Sei ambulanze, delle quali due medicalizzate, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e oltre cento persone tra safety e operatori sanitari sono dislocati in vari punti per garantire la sicurezza delle persone. Oltre a questi i volontari dell'associazione Cvsm e del Corpo barracellare. Prevista un’area dedicata alle persone con disabilità che dovranno però prenotare il proprio posto contattando l’ufficio del Turismo (tel. 079/6762792), mail ufficioturismo@comune.castelsardo.it). Le uniche vie d'accesso al concerto sono Via Roma e via Sedini. E' vietato il transito e la sosta dei veicoli e dei pedoni nelle strade e nelle aree scoperte pubbliche e private adiacenti il Castello dei Doria fino a una distanza di 50 metri dalle ore 23.45 del 31 dicembre 2025 alle ore 00.30 del 1° gennaio 2026. E' fatto divieto di introdurre nell'area rossa del concerto bottiglie di vetro, lattine, contenitori in plastica con tappo, petardi, spray urticanti e altri oggetti potenzialmente pericolosi.Circolazione e divieti- Vietato il transito dalle 16 del 31 dicembre 2025 alle 4 del 1° gennaio 2026 nelle seguenti vie: via Roma (intersezione con via Salvino), fino a via Sedini (intersezione con via Giua) in entrambi i sensi di marcia; Via Colombo dall'intersezione con via Sedini all'intersezione con via Giovanni XXIII; Via Mameli; Via Nazionale; Via Trieste da intersezione con via Nazionale fino a via Roma; Via Trento (parte alta) dall'intersezione con via Confraternita di Santa Croce a via Roma; Via Dante Alighieri; Via Diaz; Via Marina; Via Carducci; Via Vespucci fino a incrocio con via Giovanni XXIII. Nello stesso orario divieto di sosta integrato da zona rimozione nelle seguenti vie: via Roma; Via Sedini fino intersezione con Via Giua; Via Colombo fino a intersezione con via Giovanni XXIII; Via Nazionale; Via Trieste; Via Salvino; Via Marina; Via Carducci; Via Trento (parte alta) dall' intersezione con Confraternita di Santa Croce a via Roma; Via Vespucci fino a incrocio con via Giovanni XXII. Tutte le auto che saranno di intralcio verranno rimosse.

