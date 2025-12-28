Inizia il countdown. Si avvicina la notte di San Silvestro, con decine di concerti ed eventi nelle piazze di tutta l’Isola per salutare l’arrivo del 2026.

«La Sardegna si candida ad essere la regione più importante in Italia per numero di eventi del Capodanno», dice l’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu che ha finanziato gli eventi di fine anno nell’Isola, a cui sono attese oltre 200mila persone, con 3 milioni di euro.

E si comincia già da stasera, ad Assemini, dove arriva un idolo dei giovanissimi, Ghali. Domani, ad Alghero, invece, sarà la volta di Raf. Dopodomani, invece, spazio a Kid Yugi e Low-Red. Sempre il 30 dicembre, a Carbonia, c’è Umberto Smaila: antipasto dell’ultima notte dell’anno con protagonista Jimmy Sax.

Il capoluogo

A Cagliari il centro si trasforma in un palcoscenico diffuso. L’evento principale sarà anche quest’anno con il palco in piazza Yenne sul quale sarà protagonista Giusy Ferreri. Prima della cantante di origini siciliane sarà il turno di Mimì. Allo scoccare della mezzanotte, spazio poi allo spettacolo di Myss Keta, la rapper mascherata.

Le altre piazze

Alghero, la città che ha inventato il Capodanno nell’Isola 30 anni fa, punta per l’ultima notte dell’anno sulla musica dance di Gabry Ponte. Il clou al nord dell’Isola, per molti, è Max Pezzali che sarà protagonista a Sassari. Marco Mengoni (con Lazza) è invece il protagonista a Olbia. A La Maddalena la scena è di Fausto Leali, a Castelsardo di J-Ax, la metà più “nobile” degli Articolo 31 (Dj Jad suonerà invece a Capoterra) condivide il palco con Anna Pepe.

Ad Arzachena si aspetta la mezzanotte con Achille Lauro, a Nuoro con Emis Killa, a Tortolì con Benji e Fede, a Bitti con Dolcenera (insieme agli Istentales). A Dorgali c’è Big Mama. L’Isola si conferma meta prediletta di Fedez: sarà a Oristano per l’ultimo dell’anno. A Iglesias, si brinda con Mannarino, a Sant’Antioco Elio e le Storie Tese sono pronti a divertire il pubblico con uno show irriverente.

Mauro Madeddu

