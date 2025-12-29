Una serata speciale al Teatro Lirico di Cagliari con il concerto di fine anno 2025 in programma mercoledì 31 dicembre alle 18. Un appuntamento di grande musica che rientra in un nuovo e prestigioso progetto culturale intitolato “Sardinia meets Qatar: il canto dei due mari”. Lo spettacolo non prevede intervallo e durerà complessivamente 1 ora e 15 minuti circa. Al termine del concerto, nel foyer di platea, il pubblico potrà brindare al nuovo anno insieme a tutti gli artisti.

Il concerto di fine anno 2025, realizzato grazie al patrocinio della Regione autonoma della Sardegna, con la collaborazione della Fondazione Sciola per la concessione delle Pietre sonore e dell’associazione “Musica è Cultura”, ha come obiettivo non solo quello di proporre un concerto capace di valorizzare l’identità culturale sarda, ma anche inaugurare una nuova stagione di relazioni culturali e istituzionali con il Qatar, partner strategico per progetti di cooperazione futura. Il concerto rappresenta il primo appuntamento ufficiale della nuova collaborazione culturale tra la Regione Sardegna e lo Stato del Qatar, paese con il quale sono in corso significative interlocuzioni istituzionali nel settore turistico, culturale e dei trasporti.

L’evento è il primo tassello di una strategia più ampia di scambio culturale e commerciale, capace di generare reciproci benefici, di posizionare la Sardegna al centro di una nuova rete di scambi internazionali, di elevare la qualità dell’offerta culturale regionale e di contribuire alla crescita del comparto turistico e creativo. La rilevanza internazionale del progetto apre nuove opportunità di collaborazione con partner stranieri, istituzioni culturali, enti di promozione e operatori economici. Favorisce inoltre la creazione di ponti stabili fra la Sardegna e il Qatar, con potenziali sviluppi nel turismo, nell’export culturale, nella circuitazione artistica e nella formazione.

Il ruolo del Teatro Lirico è quello di servizio pubblico volto alla diffusione, promozione e formazione culturale. Questa missione si concretizza anche attraverso iniziative che generano valore sociale e culturale per l’intera collettività. Il progetto “Sardinia meets Qatar” si inserisce in questo contesto e intende rafforzare il ruolo della Sardegna come punto di riferimento culturale nel Mediterraneo, promuovendo forme innovative di cooperazione internazionale, di promozione della coesione sociale, inclusione ed innovazione. L’Isola potrà presentarsi come terra di cultura, tradizioni millenarie e innovazione artistica; il Qatar come Paese aperto al dialogo e alla valorizzazione delle diversità culturali.

Il programma musicale del “Sardinia meets Qatar: il canto dei due mari” sarà diviso equamente tra gli affascinanti suoni della tradizione sarda e le atmosfere arabeggianti di quella del Qatar. È prevista la partecipazione congiunta di orchestra e coro del Teatro Lirico di Cagliari, diretti dal cagliaritano Giovanni Pasini che, trasferitosi in Qatar, è prima viola della Qatar Philharmonic Orchestra e dirige i principali complessi orchestrali e corali del paese. Gli altri protagonisti della serata sono: Riccardo Pinna (maestro del coro), Dana Al Fardan (compositrice e cantautrice), Anna Tifu (violino), Gavino Murgia (sassofono), Marcello Peghin (chitarra), Daniele Russo (batteria), Francesco Savoretti (percussioni), Peppe Frana (oud), Ensemble di percussioni “Fijiri” del Qatar, Alice Marras (voce), Maria Sciola (pietre sonore), Andrea Granitzio (pietre sonore e pianoforte). Le esibizioni creeranno un contesto unico di dialogo interculturale tra Mediterraneo e Golfo Arabo-Persico.

