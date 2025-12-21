Forse più che il sold out nello spettacolo serale, colpisce l'entusiasmo di studentesse e studenti per i due matinée riservate alle scuole, che hanno richiamato oltre mille spettatori. Al Teatro Verdi di Sassari si è rinnovata la magia de "Lo schiaccianoci" il celebre balletto musicato da Čajkovskij proposto dalla scuola di danza classica DanSoul Studi.

«Ho ideato questo spettacolo, ad alto budget, per offrire al pubblico sassarese la magia del grande balletto classico – ha dichiarato Sharon Podesva, fondatrice della scuola di danza DanSoul Studio - Lo schiaccianoci è rappresentato nei teatri più importanti del mondo e ci tenevo che anche a Sassari gli spettatori potessero sorprendersi. Per me questo spettacolo è una metafora della vita: è la storia di una bambina che affronta le sue paure e combatte la propria battaglia personale, vincendola e traendone la dovuta ricompensa».

Sul palco del Verdi è ritornato Angelo De Serra, ex allievo di Sharon Podesva e attualmente membro della prestigiosa compagnia mondiale Complexions Contemporary Ballet di New York, che nel balletto ha interpretato proprio lo Schiaccianoci, il giocattolo che si anima e diventa un principe, sconfiggendo il malvagio Re dei Topi e accompagnando Clara, la protagonista, in un viaggio da sogno, tra fiocchi di neve e fiori danzanti.

Il ballerino ha dichiarato: «È sempre bello tornare a casa e far vedere a tutte le persone che mi hanno visto crescere la persona che sono ora. Se potessi far vedere qui in Sardegna anche tutto quello che faccio nel resto del mondo con la mia compagnia, sarei ancora più contento: spero di poter tornare presto qui con la mia altra famiglia d’America».

