«Non ci andrei». Con queste parole al Corriere della Sera, nel post-finale degli Australian Open, Jannik Sinner aveva gelato Amadeus e le sue speranze di ospitare il tennista al Festival. «Canto malissimo, ballo peggio, sono negato. Devo giocare a tennis, io».

Ma il conduttore non demorde. E anzi rilancia, attraverso una storia Instagram sul suo profilo personale: «Sono qui per farti pubblicamente e ufficialmente l’invito al Festival di Sanremo», dice Amadeus. «Tutti me lo chiedono. C’è la grande gioia di vederti a Sanremo: non devi cantare, non devi ballare. Devi solo prenderti la standing ovation di tutto il teatro Ariston e l’applauso di tutti gli italiani che hai fatto impazzire in questi mesi. Vieni a Sanremo Jannik, quando vuoi, in una delle cinque sere».

Un corteggiamento serrato, quello del direttore artistico della kermesse, che ora attende la risposta del tennista.

(Unioneonline)

