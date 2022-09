Shakira a processo in Spagna per frode ai danni del fisco.

Una giudice iberica ha disposto il rinvio a giudizio per la cantante colombiana, si apprende da un comunicato pubblicato dall’agenzia Efe e da altri media spagnoli.

La Procura ha chiesto 8 anni e 2 mesi di carcere per la pop star, oltre a una multa di 23,8 milioni di euro.

Shakira è accusata di aver evaso il fisco per 14,5 milioni tra il 2012 e il 2014, i primi anni in cui la sua residenza era stata stabilita a Barcellona, dove la cantante conviveva con il suo ex compagno, il calciatore del Barcellona Gerard Piqué.

