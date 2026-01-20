Una lettura dal vivo per voce dell'autore stesso dei testi, tra spiazzante ironia e poesia politica con un ospite d'eccezione: questo giovedì 22 il Cousinà Late Show di Cagliari offrirà una serata diversa dal solito con "Risolza", di e con Sergio Garau. L'autore, affiancato dal collega lettone Semën Chanin, reinterpreterà dal vivo la sua ultima opera "Risolza (2001-2025)" edita per Miraggi Edizioni, in una performance già blasonata dalla critica. L'appuntamento è per le 21 al locale di corso Vittorio Emanuele 178, con la data realizzata nuovamente in collaborazione con Bohemien Eventi.

Defininito un "concerto-spettacolo" e "opera-collage", "Risolza" vuole mettere in scena i conflitti dell'attualità, nell'eterno scontro fra identità, inganni del potere e linguaggi deformati, traslando la crisi dell'io e i suoi schematismi in un atto poetico. Che diventa anche performativo, mischiando teatro, musica, poesia e intrattenimento in un'esperienza coinvolgente e a suo modo inedita, con Garau che riscrive "Risolza" diversamente per ogni occasione dal vivo.

Liberamente tratto – o "maltrattato", come puntualizza giocosamente l'autore – dal quasi omonimo testo uscito l'anno scorso, "Risolza" è una collezione di testi scritti ed eseguiti da Garau per un quarto di secolo in quattro continenti diversi, tra apocalissi e anomalie narrate con ironia spietata e variazioni postmoderniste sui grandi della letteratura, messi sullo stesso livello di icone videoludiche come Super Mario e Pac-Man.

Già portato dal vivo numerose volte con grandi apprezzamenti, tra cui quello del critico Lello Voce per Il Fatto Quotidiano, "Risolza" racchiude tutta l'arte provocatoria e imprevedibile di Garau, poeta e performer che vanta nella sua carriera anche spettacoli, slam poetry e laboratori. Al suo fianco nella serata del capoluogo ci sarà il già citato Chanin, membro del collettivo Orbìta e maestro di ricerca "verbo-audio-visiva", fra testo, recitazione e avanguardia internazionale.

