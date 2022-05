“Il filo rosso” che dà il titolo al cartellone con sette concerti, organizzati dalla Polifonica Santa Cecilia Onlus, lega la musica a tre luoghi culturali fondamentali per la città di Sassari.

Il primo è la Pinacoteca Nazionale dove il 14 maggio alle 18 si esibisce il duo formato dal chitarrista Marco Carta e la cantante Denise Gueye.

Propongono sia i brani del disco “Velas Blancas y Ramas” dedicato a Federico Garcia Lorca, che prima d’essere grande poeta fu apprezzato musicista, sia alcune composizioni della raccolta "Siete canciones populares españolas" di Manuel de Falla.

GLI ALTRI EVENTI – Il 21 giugno sarà la Biblioteca Universitaria ad accogliere le voci bianche della Polifonica Santa Cecilia dirette Sara Cuzzupoli, e così pure il 22 luglio per il concerto del quartetto d’Archi “Enarmonia” accompagnato dal sax di Luca Chessa.

Il terzo palco è quello del Museo Nazionale “G.A. Sanna” che ospita il 10 agosto alle 20 l'omaggio ad Astor Piazzolla proposto dal quintetto Musicando Insieme.

Gli ultimi tre appuntamenti sono fissati per il 25 settembre alla Pinacoteca nazionale col quartetto d’archi “Enarmonia”, il 28 ottobre nella Biblioteca universitaria col quintetto di fiati “Ellipsis” e il 22 novembre, sempre in via Enrico Costa col Coro Polifonico Algherese diretto da Ugo Spanu.

