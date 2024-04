Dal Giappone all'Europa, dove vive dal 2002, per addentrarsi nella musica del Seicento e Settecento. Il clavicembalista Takashi Watanabe si esibisce mercoledì in sala Sassu alle 19 (ingresso gratuito) per “I mercoledì del Conservatorio”. Un appuntamento che il “Canepa” di Sassari ha organizzato con la collaborazione dell’Associazione culturale “Arte in musica”.

Docente alla Hochschule der Kunst di Berna, in Svizzera, Takashi Watanabe, proporrà un programma basato sul Barocco: Toccata II “Arpeggiata” in sol maggiore di Giovanni Girolamo Kapsperger (1580-1651), Toccata dell’Ottavo Tuono e Canzona VIII in sol maggiore di Paolo Quagliati (1555-1628), Toccata III in sol maggiore, Partita in sol minore e Partita VI in do maggiore di Johann Jakob Froberger, Fantasie und Fuga in la minore di Johann Sebastian Bach (1685-1750) e Toccata Settima (dal II libro) e Capriccio sopra l’Aria di Ruggiero di Girolamo Frescobaldi.

Takashi Watanabe si è diplomato in Pianoforte al Tokyo College of Music e successivamente ha completato il corso post-laurea in clavicembalo alla Toho Gakuen School of Music. Dal 2002 si è trasferito in Europa, dove ha studiato clavicembalo con Bob van Asperen al Conservatorio di Amsterdam e si è diplomato in organo storico con Lorenzo Ghielmi alla Scuola civica di Milano. Nel 2004 ha fondato l’ensemble “Ricreation d’Arcadia” per esplorare il variegato panorama della musica strumentale del XVII e XVIII secolo. L’ensemble ha vinto il “Premio Bonporti 2004” a Rovereto e da allora è stato invitato a numerosi festival di musica antica in Europa.

