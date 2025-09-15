Raddoppia anche questa settimana la rassegna "I mercoledì del Conservatorio". Oltre all'appuntamento calendarizzato, sabato alle 20.30 il Teatro Comunale di Sassari ospita il grande concerto gratuito dell’Orchestra di Fiati del Conservatorio Canepa. L’appuntamento dal titolo “The light of resistance”, vedrà impegnati oltre settanta elementi tra allievi e docenti del Conservatorio sassarese diretti da Franco Cesarini, compositore e direttore d’orchestra di origine svizzera, vincitore di numerosi premi sia come musicista che come autore.

Saranno proposti brani scritti da Franco Cesarini – Greek folk song n. 2, Suite pastorale, The light of resistance, Sinfonietta n. 3, Huckleberry Finn Suite – che nei giorni precedenti terrà una masterclass cui potranno partecipare gli studenti dei conservatori di Sassari e Cagliari e dei licei musicali sardi. Il 20 settembre saliranno sul palcoscenico del Comunale sei flauti, due oboi, sedici clarinetti, un clarinetto basso, tre fagotti, sette saxofoni, dieci trombe, nove corni, quattro tromboni, due euphonium, cinque tube, più timpani, percussioni e un contrabbasso.

Prosegue intanto la rassegna settimanale dei “Mercoledì del Conservatorio”: nella sala Sassu del Canepa mercoleì alle 19 si esibirà il Duo Saudade, formato dalle chitarriste Miriam Saba e Francesca Floris, allieve del docente Giuseppe Zinchiri. Il concerto, “Cartoline dal Sudamerica”, propone musiche di autori contemporanei originari dell’America Latina: Celso Machado, Máximo Diego Pujol, Sérgio Assad, Egberto Gismonti, Radamés Gnattali. L’ingresso è libero e gratuito.

© Riproduzione riservata