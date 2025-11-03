“I salotti culturali del Teatro Verdi” chiudono con il confronto tra due capolavori del concerto grosso scritti da Haendel e Schnitte. Saranno presentati mercoledì a Sassari (ore 19) dallo scrittore e storico della musica Sandro Cappelletto. Il pubblico ha dimostrato di apprezzare la formula della rassegna, che prevede non soltanto l’esecuzione della musica ma l’accoglienza, proprio come in un salotto, con l’illustrazione dei brani in programma, seguiti dalle domande degli spettatori, in uno scambio interattivo e coinvolgente.

Il programma di mercoledì prevede il Concerto Grosso op. 6 n. 12 HWV330 di Georg Friedrich Haendel (1739) e il Concerto Grosso n. 1 per due violini, tastiere e archi di Alfred Schnittke (1977).

Sul palcoscenico si alterneranno il russo Pavel Berman e Irenè Fiorito (violini), che è stata sua allieva, e Andrea Ivaldi (pianoforte e clavicembalo). La Teatro Verdi Chamber Orchestra diretta dal primo violino Guglielmo De Stasio, ospite fisso della rassegna.

