Ci saranno i Tazenda (14 ottobre), Enrico Ruggeri (il 15) e le “Risate Sonore”, con Benito Urgu, Giuseppe Masia, Pino e gli Anticorpi e Signora Agnese (il 16 ottobre), a Santa Teresa Gallura, ad allietare residenti ed ospiti, in occasione della Festa Patronale dei Santi Vittorio, Teresa d’Avila e Isidoro.

Si parte domenica il 13 ottobre, con “Aspittendi la Festareddha”. E ad onorare la memoria dei santi patroni verranno celebrate Messe solenni il primo giorno della festa, per San Vittorio, il giorno successivo per santa Teresa d’Avila ed il 16 ottobre per Sant’Isodoro agricoltore. Non mancheranno giochi ed intrattenimenti per i bambini, gare sportive, il 6º raduno d’auto e moto d’epoca, il Liscio, i DJ, la tradizionale gara di li Carruleddi, le esibizioni di gruppi folk, i punti di ristoro e, naturalmente, i vespri, le processioni, con bande, gruppi folk di diversi paesi, figuranti in costume. Inglobate nei festeggiamenti sono le premiazioni del 29º Premio di Poesia Gallurese e Corsa “Longoni”. Nella notte dell’ultimo giorno dei festeggiamenti, organizzati dai Fidali 80, dalla parrocchia guidata da don Romolo Fenu, e col patrocinio e il contributo economico del Comune di Santa Teresa Gallura, avverrà l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria e la consegna delle chiavi ai Fidali 81. Chiuderà il tutto lo spettacolo pirotecnico presso la torre di Longosardo.

