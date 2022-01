“Se mi prendo il Covid? Nessun piano B, state qua con me dieci giorni finché non guarisco”. Così Amadeus alla conferenza stampa che lancia l’edizione numero 72 del Festival di Sanremo, al via domani.

E che vedrà sul palco accanto al conduttore, per la terza volta, anche Fiorello.

“Lo conosco da 35 anni – ha spiegato Amadeus – e se mi avessero detto 20 anni fa che avrebbe fatto tre volte un eventuale mio Festival, non ci avrei mai creduto. Il secondo è stato eroico, ha fatto qualcosa che per chi fa il suo mestiere di comico è difficilissimo. Io presento le canzoni e posso farlo anche guardando una sala vuota, lui ha fatto qualcosa di incredibile”.

"Ero convinto che non sarebbe venuto – ha ancora precisato – ma siccome lo conosco e sono un martello, l'ho stressato dalle vacanze di questa estate. C'è un rapporto fraterno fra di noi, ma fino alla settimana scorsa ero convinto che non sarebbe venuto”. Poi “quando è arrivato qui ieri è stata una bellissima sorpresa. Ci sentiamo tutti i giorni ma non mi aveva detto nulla. Adoro l'imprevedibilità, mi ha detto: ‘Cornutazzo, potevo mai lasciare il mio amico da solo?’. So che ci sarà la prima serata, poi non lo so”.

Quanto alle co-conduttrici “sono partito dal fatto di omaggiare cinque attrici, il cinema è un settore che come altri è stato colpito in maniera pesante”, ha chiarito. E nella scelta di Drusilla Foer “sono affascinato dal suo modo di essere elegante, ironica, di calcare i teatri da tanti anni, mi piace molto, ho letto il suo libro e può essere una grande sorpresa o conferma per chi già la conosce”.

Con Ornella Muti "volevo partire da una donna iconica per il cinema italiano. Al contrario il giorno dopo Lorena Cesarini è una promessa”. Giannetta “è una ragazza semplice, diretta, spontanea, quando è venuta ai ‘Soliti Ignoti’ ho avuto la sensazione di invitarla”. Sabrina Ferilli “piace a tutti, era la maniera migliore per chiudere”.

Il teatro Ariston (foto Ansa)

E sull’emergenza Covid, anche quest’anno “le difficoltà ci sono, non c'è la ancora normalità. Dobbiamo fare in modo di ottenere il massimo che questa situazione ci permette”.

Sullo scambio di accuse tra i rapper Junior Cally e Highsnob “per me la canzone rimane in gara, per come è stata registrata alla Siae. Se la vedono loro”, ha precisato.

GLI OSPITI – Il capitolo super ospiti non è invece ancora chiuso. Confermati al momento Maneskin, Cesare Cremonini, Laura Pausini e Meduza. Ma resta scoperta una serata. “Venditti e De Gregori non ci sono – ha precisato il conduttore e direttore artistico – ma tutto può accadere”.

Sul palco anche i volti delle fiction più amate di Rai1, COME Luca Argentero, Raoul Bova, Anna Valle, Claudio Gioè, Gaia Girace e Margherita Mazzucco.

LA GARA – Il via ufficiale, dunque, domani sera 1 febbraio dal teatro Ariston, con Amadeus accompagnato alla co-conduzione da Ornella Muti. A sfidarsi 25 cantanti (12 nella prima serata e 13 nella seconda) con altrettante canzoni inedite e un meccanismo di votazione rinnovato. Non ci sarà la gara delle “Nuove Proposte” visto che i giovani si sono sfidati a dicembre e tre sono entrati nell’unica categoria dei cosiddetti “big”.

Per tutti i 25 artisti è prevista una gara canora senza eliminazioni per arrivare alla serata finale con la proclamazione del vincitore.

Questo l’elenco degli artisti in gara nella prima serata: Achille Lauro ("Domenica"); Ana Mena ("Duecentomila ore"); Dargen D'Amico ("Dove si balla"); Gianni Morandi ("Apri tutte le porte"); Giusy Ferreri ("Miele"); La Rappresentante di Lista ("Ciao ciao"); Mahmood e Blanco ("Brividi"); Massimo Ranieri ("Lettera di là dal mare"); Michele Bravi ("Inverno dei fiori"); Noemi ("Ti amo non lo so dire"); Rkomi ("Insuperabile") e Yuman (“Ora e qui”).

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata