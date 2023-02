Al via la seconda serata del Festival di Sanremo. Amadeus e Gianni Morandi sono accompagnati dalla giornalista Francesca Fagnani.

Ingresso con la scopa per Morandi, che ha ricordato la prima canzone che ha vinto il Festival, “Grazie dei fiori” di Nilla Pizzi. Un omaggio per chiudere in musica il caso Blanco, che ieri ha preso a calci fiori e vasi per un problema tecnico.

Quindi l’atteso e inedito trio Morandi-Al Bano-Ranieri. Il primo in galleria ha cantato “In ginocchio da te”, poi Ranieri in platea “Vent’anni” e Al Bano “Nel sole”. Tutti insieme, quindi, per i grandi successi: “Andavo a cento all’ora”, “Se bruciasse la città”, “Mattino”, “Rose rosse”, “Scende la pioggia”, “Felicità”, “Perdere l’amore”, “Uno su mille”, “È la mia vita”. Tutti in piedi all’Ariston, anche per festeggiare con tanto di torta i quasi 80 anni di Al Bano. Infine, l’uno accanto all’altro, hanno regalato una intensa interpretazione de “Il nostro concerto” di Umberto Bindi.

Ospiti anche i Black Eyed Peas. Dal palco di piazza Colombo Francesco Renga e Nek. Dalla nave Costa Smeralda Fedez.

Ecco i cantanti in gara, in ordine di esibizione: Will – Stupido, Modà – Lasciami, Sethu – Cause perse, Articolo 31 – Un bel viaggio, Lazza – Cenere, Giorgia – Parole dette male, Colapesce Dimartino – Splash, Shari – Egoista, Madame – Il bene nel male, Levante – Vivo, Tananai – Tango, Rosa Chemical – Made in Italy, LDA – Se poi domani, Paola & Chiara – Furore.

