La star degli anni Ottanta, Samantha Fox, è stata arrestata a bordo di un volo della British Airways con partenza da Londra e arrivo a Monaco.

L’artista 57enne – famosa per brani come “Touch Me” e “Nothing's Gonna Stop Me Now” – era in stato di ebbrezza e ha litigato con un altro passeggero. I viaggiatori sono stati fatti scendere dall’aereo e ospitati in hotel per essere poi imbarcati il giorno successivo.

Samantha Fox, che si è detta dispiaciuta per quanto accaduto, ha trascorso una notte in cella e ha poi pagato una cauzione per il rilascio.

Che per lei sia un momento difficile non è un mistero: meno di un anno fa ha perso la sorella Vanessa, alla quale era legatissima, morta per un infarto a 50 anni.

(Unioneonline/s.s.)

