Tre interpreti di primo piano di blues e rock, dal vivo in una cornice verde che diventa spazio aperto alla comunità: dopo il successo dello scorso anno, fa ritorno per una seconda edizione la musica in convivialità di "Blues and Beer", alle 19 di questo sabato nel Parco di via Tortolì a Quartucciu. La rassegna, promossa dal Comune e curata da Forma e Poesia nel Jazz nell'ambito della manifestazione "Identità e valore tra passato e presente", mette insieme prodotti del territorio offerti dal Distretto Rurale di Sant'Isidoro e da espositori locali, birre artigianali e concerti, con Alberto Sanna, Andrea De Luca e Francesco Piu.

Espressioni di differenti percorsi artistici, ma simili nella passione per la musica dal vivo, spetta proprio al veterano del rock cagliaritano Sanna aprire le danze: già protagonista della scena musicale isolana da oltre quarant'anni in vesti di cantante, cantautore, polistrumentista e anche scrittore, l'artista si presenta a Quartucciu in versione interamente acustica e intima, ripercorrendo fra musica e parole la sua lunga e ricca carriera, partita dai garage e giunta nel tempo sui grandi palchi.

A seguirgli è il cantautore, chitarrista e polistrumentista romano Andrea De Luca, classe 1981 e dalla personale cifra blues e rock distinta dall'uso della lap steel guitar. Con un'esperienza artistica sviluppatasi tra Oregon e California negli States – collaborando con numerosi autori della "musica del diavolo" americana – il musicista ha condiviso negli anni le scene con artisti quali Johnny Winter, Roberto Gatto, Dean Bowman e Ben Rice, rappresentando nel 2024 la Mojo Station Blues Society all'International Blues Challenge della tennesseana Memphis.

Chiude la scaletta l'esperto Francesco Piu, cantante e chitarrista sardo originario di Osilo: coetano del suo collega da Roma, al culmine di una carriera ultraventennale Piu ha saputo ritagliarsi uno spazio di rilievo nel blues tricolore e internazionale, anche grazie all'originale sound che fa incontrare blues, soul, rock e funk, variando strumentazione tra chitarra acustica, dobro, weissenborn, banjo, lap steel guitar e armonica. Dopo aver condiviso i palchi con i grandi nomi del genere come John Mayall, Johnny Winter, Joe Bonamassa e Tommy Emmanuel, ad accompagnarlo sabato al Parco sono i musicisti Gavino Riva (basso) e Antonio Argiolas (batteria).

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