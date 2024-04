L’artista di Senorbì Marta Schirru, domani 7 aprile a partire dalle 17.30, presenterà il nuovo album musicale “Sa festa in su Coru” in occasione della serata dedicata alle canzoni tradizionali sarde che si terrà al centro commerciale Conforama di San Sperate. «Sarà l’occasione per trascorrere insieme una serata musicale che avrà come protagoniste le più belle canzoni della tradizione rivisitate in chiave moderna», dice la giovane cantante della Trexenta che con la sua band “Marta e il suo gruppo” da diversi anni sta portando avanti un progetto finalizzato a far conoscere la musica sarda oltre i confini dell’Isola.

«Ci siamo resi conto che i canti, le musiche e le tradizioni della nostra amata terra riscuotono sempre maggior apprezzamento – continua Schirru –, il nostro obiettivo è anche quello di avvicinare i giovani alle sonorità popolari attraverso le rivisitazioni di brani celebri e la creazione di nuove melodie in chiave etno-pop».

Marta Schirru è stata ospite di diversi programmi Rai, recentemente ha portato la sua musica davanti al pubblico di programmi seguitissimi quali Soliti Ignoti di Amadeus, Viva Rai2, Tale e Quale Show di Carlo Conti ed Evviva il Videobox, la creatura di Fiorello spin off della fortunatissima trasmissione mattutina.

© Riproduzione riservata