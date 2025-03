Organizzato dall'associazione Dolci Accenti di Sassari, il festival internazionale di musica antica è arrivato alla settima edizione. Il cartellone di "Note senza tempo" si arricchirà nelle prossime settimane di altre tappe. Intanto sono stati già stabiliti i concerti di Sassari, Porto Torres, Uri e Monteleone Roccadoria.

Il via sabato a Sassari nella Chiesa di San Pietro in Silki dove alle 20 l'Acadèmia del Festival de Mùsica Antìga de Caimari proporrà "Un altro sguardo al genio Bach", sei trio-sonate per due manuali e pedale obbligatorio che avrà per esecutori Eva Febrer al violino barocco e Tomeo Seguì al clavicembalo.

Tra le altre tappe da segnalare il 15 aprile sempre a Sassari l'Orchestra del Festival Note senza tempo con Alberto Sanna da primo violino, per l'esibizione del soprano Cinthia Franchini e del contralto Lara Rotili.

Il 12 luglio Monteleone Roccadoria ospiterà una rievocazione storica a cura del Dolci Accenti Ensemble e il 13 tappa a Uri con lo storytelling del "siglo de oro" in Spagna col violinista Alberto Sanna, Daniele Cernuto alla viola da gamba, Calogero Sportato alla tiorba, arciliuto e chitarra, e Andrea Lubino alle percussioni.

A Porto Torres il festival farà tappa il 4 ottobre con l'ensemble Orfeo Futuro diretto da Giovanni Rota.

© Riproduzione riservata