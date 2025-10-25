Tre serate di classe al femminile. La 26^ edizione della rassegna “Voci di donna” propone tre concerti al Teatro Verdi con Rita Pavone, Alessia Desogus e Manuela Loi per l'omaggio a Amy Winehose.

Il cartellone organizzato dalla Cooperativa Teatro e/o Musica si apre martedì con “Caffé chantant”, il concerto di Alessia Desogus, accompagnata da Peppino Anfossi (violino), Simone Sassu (pianoforte), Lorenzo Sabattini (contrabbasso) e Gabriele Cau (chitarra). Verrà proposto un repertorio che orbita intorno ai classici del genere, accostandosi senza pregiudizi anche al pop, alla chanson francese e altri stili musicali, rivisitando brani di grandi interpreti come Louis Armstrong, Paolo Conte e Julie London.

Il 20 novembre il Verdi si riempirà delle note di un’icona della musica, Amy Winehouse, nel concerto Io e Amy. Lo spettacolo-concerto, ideato e scritto da Paolo Putzu, è interpretato da Stefano Ledda che ne è anche regista, MaNul (Manuela Loi) alla voce, Virgilio Atzori al basso, Pier Paolo Cardia al pianoforte, Melania Lai e Chiara Faedda ai cori e la partecipazione straordinaria del percussionista dell’Orchestra di Piazza Vittorio Ernesto Lopez Maturell.

A chiudere la rassegna, il 25 novembre, sarà un monumento della musica italiana, Rita Pavone. Diventata famosa per il grande pubblico televisivo negli anni Sessanta e simbolo della canzone italiana, è stata capace di farsi largo anche all’estero, rappresentando una voce ribelle e anticonformista, versatile e rock, conservando un’instancabile energia fino a oggi.

© Riproduzione riservata