Riparte “(to) be in jazz Estate” che unisce musica e degustazioniIl Blue Note Brass Sextes plus Drums in concerto a Bulzi, Monti e Sassari
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Fiato alle trombe, ma anche ai sax, al corno, al trombone e alla tuba. Col ritmo dettato dalla batteria. Dalla fantasia di Thelonius Monk all'hard-bop di Horace Silver, passando per il geniale e tormentato Charles Mingus. Attingerà dal repertorio di tre grandi jazzisti il Blue Note Brass Sextet plus Drums per il ritorno di “(to) be in jazz Estate”, la tranche estiva del festival nato nel 2001, che unisce musica, degustazioni, cultura enogastronomica del territorio.
Tre gli appuntamenti del Festival che propone musica di qualità e promuove realtà imprenditoriali sarde, grazie alla collaborazione con il Museo del Vino di Berchidda: l’11 luglio alla Cantina Gianluigi Deaddis di Bulzi; il 24 luglio alla Cantina del Vermentino di Monti; il 1° agosto a Sassari, nell’Azienda Agricola dei Fratelli Pinna.
Ogni appuntamento offrirà al pubblico l'opportunità di visitare le cantine accompagnati direttamente dai proprietari, che guideranno i visitatori alla scoperta della storia delle aziende, dei vigneti e delle tecniche di produzione, raccontando in prima persona la passione e il lavoro da cui nasce ogni etichetta.
Il Blue Note Brass Sextet plus Drums, eseguirà un repertorio arrangiato da Duccio Bertini, uno dei più prestigiosi compositori italiani, collaboratore di Fabrizio Bosso, Randy Brecker, Scott Hamilton e Arturo Sandoval.