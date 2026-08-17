Bosa Marina, dopo 10 anni torna Piero Marras: un concerto fra musica, memoria e identità isolanaAppuntamento giovedì 20 agosto, alle 22, in piazza Paul Harris
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L’estate bosana continua con un altro evento da non perdere per gli appassionati di musica e per i visitatori che vogliono conoscere non solo le bellezze naturali, ma anche l’anima della Sardegna più autentica. A Bosa Marina, giovedì 20 agosto, alle ore 22, in piazza Paul Harris, la voce di uno dei più importanti cantautori della Sardegna colorerà di note il cielo stellato: Piero Marras sarà protagonista di un concerto atteso, capace di unire tradizione, musica popolare e canzoni che hanno accompagnato intere generazioni.
Il ritorno di Piero Marras a Bosa, dopo oltre dieci anni, rappresenta un momento di grande valore culturale ed emotivo per la città. Le sue canzoni raccontano la terra sarda, la sua gente, le sue radici e le sue emozioni, offrendo al pubblico una serata intensa all’insegna della musica, della memoria e dell’identità isolana.
L’appuntamento si inserisce nel ricco cartellone di eventi dell’estate bosana, che prosegue con iniziative pensate per valorizzare il territorio, animare le serate cittadine e offrire a residenti e visitatori occasioni di incontro, spettacolo e condivisione. La cornice di Bosa Marina, con il suo legame unico tra fiume, mare e paesaggio urbano, renderà il concerto ancora più suggestivo.
«Il concerto di Piero Marras - commenta l’assessore al Turismo e Cultura Marco Naitana. conferma la vitalità della programmazione estiva di Bosa e la volontà della nostra Amministrazione di proporre eventi di qualità in grado di attirare flussi sempre maggiori di visitatori nel territorio, e allo stesso tempo di rafforzare il senso di comunità che deve unire cittadini e istituzioni per la conservazione e valorizzazione delle nostre risorse ambientali e culturali».