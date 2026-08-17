Ariete - La giornata vi vuole particolarmente audaci. Il sole scotta, ma il vostro fuoco brilla di più. Buttatevi nei flirt!

Toro - L’amore va a gonfie vele. Sarete i re delle spiagge e i vostri amici un giorno vi ringrazieranno di cuore.

Gemelli - Chiacchiere sotto le stelle e sguardi intensi. D’ora in poi, sarete l’anima magnetica di ogni festa estiva.

Cancro - Emozioni intense e grandi tuffi nel cuore. Lasciatevi andare, la felicità vi aspetta a braccia aperte!

Leone - È il vostro giorno! Splendete come non mai e attirate sguardi, fortuna e desideri proibiti...

Vergine - Meno logica, più istinto! Questa giornata vi insegnerà a improvvisare e a godervi di più il momento.

Bilancia - Sarete presto circondati da bellezza e armonia. La giornata vi regala l’amore leggero che cercavate...

Scorpione - Fascino irresistibile e serate di fuoco. Nient’altro da aggiungere: sarete i più magnetici dello zodiaco.

Sagittario - Lo spirito d’avventura vi guiderà molto lontano. Viaggiate, esplorate e visitate senza freni.

Capricorno - Chiudete l’ufficio ed entrate in modalità relax. Vi meritate un agosto di puro e folle svago...

Acquario - Idee geniali sotto l’ombrellone. Sarete ribelli, liberi e soprattutto pronti a stravolgere la vostra vita!

Pesci - Sogni lucidi e romanticismo stellare. Vivrete una giornata da film, avvolti da dolci emozioni.

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