Risate tra battute spiritose e un buon bicchiere di vino, due mondi che si uniscono grazie alla comicità di “Vino e gli anticorpi”, la manifestazione che porterà l’ebbrezza della risata al Parco “Chico Mendes” di Porto Torres, lunedì 17 agosto e lunedì 24 agosto prossimo a partire dalle 20.

Entrambi gli appuntamenti vedranno sul palco il duo comico “Pino e gli Anticorpi” - a guidare un laboratorio di comicità, conducendo la serata e presentando le loro nuove produzioni, insieme a una selezione di aspiranti comici, alcuni dei quali formatisi nei 3 anni di corsi che l’Associazione “Pino & gli Anticorpi” ha portato avanti durante la gestione del teatro Parodi negli anni scorsi, insieme al gruppo portotorrese degli “Amici immaginari” – mentre una serie di cantine di vini sardi presenzierà con i propri stand a proporre degustazioni dei loro prodotti. Nell'area verde del parco, davanti al mare del Golfo dell'Asinara, ci saranno le degustazioni delle Cantine Tramonti di Sorso, la Confraternita del Moscato di Sennori e l’associazione “Gianni Fresi” di Porto Torres presente per la distribuzione delle bevande analcoliche.

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